Владимира Путина в декабре ждёт насыщенная рабочая программа, которая включает поездки по российским регионам, открытие инфраструктурных объектов и встречи с общественниками. Подробности графика главы государства раскрыл пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На последний месяц года также запланированы заседания президентских советов и другие мероприятия с участием российского лидера. При этом вопрос о возможной поездке Путина в США остаётся открытым.

«Решение о посещении президентом саммита в Майами ещё не принято», — подчеркнул представитель Кремля.

Саммит «Большой двадцатки» пройдёт 14–15 декабря. Приглашение от американской стороны российский лидер получил ещё в сентябре. В последний раз Путин лично участвовал в саммите G20 в 2019 году в японской Осаке.

Одно из главных внутриполитических мероприятий декабря уже получило официальную дату. Прямая линия Владимира Путина, совмещённая с большой пресс-конференцией, состоится 10 декабря. Президент подведёт итоги года и ответит на вопросы журналистов и россиян. Для обработки и систематизации поступающих обращений задействуют искусственный интеллект.