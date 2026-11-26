Прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина в 2026 году состоятся раньше обычного из-за напряжённого рабочего графика главы государства в декабре. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это связано с тем, что в декабре у Путина напряжённый рабочий график, поэтому решили провести столь важное мероприятие раньше», — пояснил представитель Кремля.

Песков добавил, что сейчас ведётся активная подготовка к мероприятию. Организаторы намерены максимально задействовать все каналы связи, чтобы ещё больше россиян смогли задать президенту вопросы и высказать свою позицию.

При этом представитель Кремля не уточнил, связано ли изменение сроков проведения прямой линии с возможным участием Владимира Путина в саммите G20 в Майами, который состоится 14–15 декабря. Ранее Песков сообщал, что решение о поездке российского лидера в США пока не принято.

Напомним, сегодня Кремль официально объявил дату проведения программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Прямой эфир начнётся 10 декабря в 12:00 мск, а приём вопросов от граждан стартует в полночь 27 ноября. Направить обращение можно будет через официальный сайт программы, по телефону, СМС, через социальные сети и мессенджер MAX.