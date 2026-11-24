Участие президента России Владимира Путина в предстоящем саммите G20 в Майами пока остаётся под вопросом. Кремль ещё не определился с поездкой главы государства, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Нет. Решение пока не принято», — сказал он «Известиям» в ответ на вопрос об участии российского лидера во встрече «большой двадцатки».

О приглашении Путина на саммит стало известно в сентябре 2026 года. В последний раз президент России лично участвовал во встрече G20 в 2019 году — тогда лидеры собрались в японской Осаке. В этом году Майами примет саммит G20 14–15 декабря.

Ранее Life.ru рассказывал, что посол Франции в России Николя де Ривьер допустил переговоры Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на полях саммита. По словам дипломата, главы государств сами определят, нужна ли им такая встреча. Конкретных планов переговоров пока нет.