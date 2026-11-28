В декабре 2026 года в России начнут действовать новые правила миграционного контроля, усилится надзор за финансовыми операциями иностранных агентов, а банки получат дополнительные обязанности по передаче кредитных данных. Об основных законодательных изменениях у себя в телеграм-канале рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Миграционная политика. В полном объёме заработает система «Цифровой профиль иностранного гражданина». Она станет одним из инструментов контроля за пребыванием иностранцев в России. Также изменятся требования к оформлению трудовых патентов для мигрантов и получению разрешений на привлечение иностранных работников.

Контроль за иноагентами. Минюст сможет направлять электронные запросы о банковских операциях, счетах и вкладах иностранных агентов. Банки и государственные органы должны будут предоставлять запрошенные сведения о финансово-хозяйственной деятельности в течение трёх дней. Нововведение призвано усилить контроль за финансовыми потоками лиц со статусом иноагента.

Защита от мошенничества. Банки и микрофинансовые организации обяжут без промедления передавать в бюро кредитных историй информацию о заключённых договорах потребительского займа. Благодаря этому сведения о новых кредитных обязательствах будут быстрее поступать в соответствующие организации. Мера направлена на предупреждение мошеннических операций.

В конце ноября изменился и порядок доступа к кредитным данным. Ранее Life.ru рассказывал, что с 26 ноября судебные приставы начали получать кредитные отчёты в электронном виде, а также запрашивать сведения о займах при проверке жалоб на незаконные действия взыскателей.