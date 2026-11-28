Депутаты Госдумы от КПРФ предложили выплачивать регулярно сдающим кровь россиянам больничные в размере 100% среднего заработка независимо от страхового стажа. Соответствующее обращение парламентарии направили министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову.

«Предлагается предусмотреть выплату пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка независимо от страхового стажа гражданину, который в течение 12 месяцев, предшествующих дню наступления временной нетрудоспособности, осуществил четыре донации цельной крови или 16 донаций её компонентов», — цитируют документ «Известия».

Сейчас размер больничного пособия зависит от страхового стажа работника. На выплату в размере 100% среднего заработка вправе рассчитывать граждане со стажем не менее восьми лет. При этом российское законодательство уже предусматривает льготы для доноров: освобождение от работы в день сдачи крови и дополнительный день отдыха с сохранением среднего заработка. Однако специальных условий оплаты больничных для таких граждан пока нет.

Авторы предложения сослались на опыт Белоруссии, где аналогичная мера поддержки действует с 2023 года. Депутаты считают, что полная оплата больничных независимо от стажа станет дополнительным стимулом для регулярной сдачи крови.

Ранее Life.ru писал, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести отдельный взнос на обязательное медицинское страхование для россиян, которые имеют доходы, но официально не трудоустроены. С такой инициативой спикер верхней палаты парламента выступила во время рассмотрения бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2027 год.