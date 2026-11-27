В России предложили ввести отдельный взнос на обязательное медицинское страхование для граждан, которые получают доходы, но официально нигде не работают. С такой инициативой выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко при рассмотрении бюджета ФОМС на 2027 год.

Расходы на медицинское страхование неработающего населения составляют 1 триллион 313 миллиардов рублей. Эти средства выделяются из региональных бюджетов. Матвиенко подчеркнула, что государство должно по-прежнему оплачивать страховку детей, пенсионеров, ветеранов, инвалидов и граждан, которые не могут трудиться по объективным причинам.

Однако среди официально неработающих россиян, по словам председателя верхней палаты парламента, немало молодых и здоровых людей, которые имеют доходы и ведут обеспеченный образ жизни. При этом они пользуются медицинскими услугами за счёт бюджетных средств.

«Почему рабочие, учителя, врачи, водители должны за них платить? Справедливость должна быть в обществе», — отметила Матвиенко.

Спикер поручила сенаторам совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и Счётной палатой проработать механизм выделения таких граждан в отдельную категорию. Для них предлагается установить дифференцированный либо небольшой единый страховой взнос. Этот вопрос Совфед уже обсуждает с правительством Москвы.