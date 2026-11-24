В России предложили сделать бесплатным обследование, позволяющее выявить сахарный диабет первого типа у детей ещё до появления первых симптомов. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от ЛДПР, первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш. По его мнению, ранняя диагностика поможет своевременно организовать медицинское наблюдение и снизить риск опасных осложнений.

Парламентарий объяснил, что диабет первого типа развивается постепенно. Иммунная система начинает атаковать клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин, задолго до появления характерных признаков заболевания. Выявить этот процесс можно с помощью анализа крови на островковые аутоантитела.

Но сегодня такой скрининг доступен далеко не всем. Родители либо ведут ребёнка в частную лабораторию за свои деньги, либо ждут, когда болезнь проявится в полную силу. Пора это исправить. Каплан Панеш Депутат Госдумы от ЛДПР, первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам

Депутат предлагает включить исследование в программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи. В первую очередь его необходимо сделать доступным детям из групп повышенного риска — тем, у кого диабет первого типа диагностирован у родителей, братьев или сестёр, а также несовершеннолетним с другими аутоиммунными заболеваниями. Направлять на обследование смогут педиатры и детские эндокринологи.

Панеш сослался на российские клинические рекомендации 2025 года. Согласно документу, наличие двух и более типов островковых аутоантител может свидетельствовать о доклиническом диабете первого типа даже при отсутствии симптомов. Стадия заболевания определяется с учётом показателей углеводного обмена.

Ранняя диагностика позволяет установить наблюдение за ребёнком и своевременно выявлять изменения уровня глюкозы. Это особенно важно для снижения риска диабетического кетоацидоза — опасного осложнения, которое может потребовать реанимационной помощи.

Кроме того, парламентарий предложил дополнить программу профилактических осмотров несовершеннолетних исследованием на островковые аутоантитела и создать единый федеральный регистр детей, у которых они обнаружены. Такая система, по его мнению, позволит обеспечить регулярное наблюдение независимо от региона проживания.

В качестве примера Панеш привёл Саратовскую область, где, по его словам, детей с выявленными аутоантителами наблюдают с периодичностью от трёх месяцев до года. Финансировать программу депутат предлагает за счёт федерального бюджета, чтобы доступность обследований не зависела от финансовых возможностей регионов.

«Ранняя диагностика диабета первого типа — это не роскошь и не экспериментальная процедура. Это стандарт помощи, который уже закреплён в клинических рекомендациях. Если мы можем предотвратить попадание ребёнка в реанимацию, мы обязаны это сделать», — подчеркнул Панеш.

По мнению депутата, расходы на раннее выявление заболевания могут оказаться меньше затрат на лечение тяжёлых осложнений.

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