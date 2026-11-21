Сахар, мёд и жгучие специи: Кому нельзя есть имбирные пряники
Врач Русакова: Имбирные пряники противопоказаны людям с диабетом и аллергией
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При диабете и преддиабете стоит ограничить имбирные пряники, предупредила диетолог Дарья Русакова. По её словам, сахар, мёд и пшеничная мука в составе выпечки быстро повышают уровень глюкозы в крови. При ожирении важно учитывать и калорийность пряников — от 350 до 450 килокалорий на 100 граммов.
При пищевой аллергии нужно проверить, есть ли в составе мёд, яйца или орехи. При гастрите с повышенной кислотностью, язвенной болезни или обострении панкреатита значение имеют и пряности. Помимо имбиря, в тесто часто добавляют корицу, гвоздику и мускатный орех.
При непереносимости глютена стоит обратить внимание на муку — традиционные пряники пекут из пшеничной. Людям с заболеваниями почек, которым рекомендовано ограничить калий и фосфор, также стоит учитывать их содержание в выпечке, отметила собеседница «Абзаца».
Ранее Life.ru выяснил, чем маркировка «без сахара» отличается от «без добавления сахара». В первом случае на 100 граммов продукта допускается не более половины грамма сахаров. Во втором их может быть больше, если они от природы содержатся в ингредиентах.