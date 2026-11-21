При диабете и преддиабете стоит ограничить имбирные пряники, предупредила диетолог Дарья Русакова. По её словам, сахар, мёд и пшеничная мука в составе выпечки быстро повышают уровень глюкозы в крови. При ожирении важно учитывать и калорийность пряников — от 350 до 450 килокалорий на 100 граммов.

При пищевой аллергии нужно проверить, есть ли в составе мёд, яйца или орехи. При гастрите с повышенной кислотностью, язвенной болезни или обострении панкреатита значение имеют и пряности. Помимо имбиря, в тесто часто добавляют корицу, гвоздику и мускатный орех.

При непереносимости глютена стоит обратить внимание на муку — традиционные пряники пекут из пшеничной. Людям с заболеваниями почек, которым рекомендовано ограничить калий и фосфор, также стоит учитывать их содержание в выпечке, отметила собеседница «Абзаца».