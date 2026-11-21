Избыток фруктозы в десертах, которые продают как «полезные», может навредить печени, предупредила нутрициолог Вероника Сергунина. Она посоветовала читать список ингредиентов, чтобы понять, чем именно подсластили продукт.

Помимо белого сахара, сладкий вкус десерту могут придавать фруктоза, мальтоза или сукралоза. Среди других вариантов специалист назвала стевию и эритрит. Переносимость эритрита зависит от размера порции и чувствительности пищеварительной системы.

«Если говорить о фруктозе, то в переизбытке она даже опаснее сахара из-за воздействия на печень», — пояснила эксперт в беседе с NEWS.ru.