Сладости, выпечка и белый хлеб могут провоцировать выраженную сонливость после еды. Особенно заметным эффект бывает после обильного обеда. Об этом в беседе с RT рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Олеся Синельникова.

По словам специалиста, быстро усваиваемые углеводы способствуют резким изменениям уровня глюкозы и инсулина в крови. Жирные блюда тоже могут вызывать вялость, поскольку дольше перевариваются. Дополнительно усиливает желание поспать алкоголь.

При этом небольшая сонливость после обеда необязательно свидетельствует о проблемах со здоровьем. У многих людей в середине дня естественным образом снижается бодрость. Врач опровергла распространённое объяснение, будто после еды кровь уходит к желудку, а мозг начинает испытывать недостаток кислорода.

«Кровоснабжение мозга у здорового человека поддерживается на необходимом уровне. Сонливость связана со сложным взаимодействием нервной системы, гормонов пищеварения, состава пищи, времени суток и исходного недосыпа», — пояснила Синельникова.

Иногда обед лишь усиливает уже существующую усталость. Причиной могут быть хронический недосып или обструктивное апноэ сна. Заподозрить последнее помогают громкий храп, остановки дыхания ночью, утренние головные боли и постоянная разбитость.

Гастроэнтеролог также предупредила, что по одной лишь сонливости нельзя диагностировать сахарный диабет или инсулинорезистентность. Однако обследование необходимо, если одновременно появляются сильная жажда, частое мочеиспускание, ухудшение зрения или необъяснимые изменения веса.

Чтобы сохранить бодрость после еды, специалист посоветовала избегать слишком больших порций и не доводить себя до сильного голода. В рационе лучше сочетать белковые продукты, овощи, клетчатку и умеренное количество сложных углеводов. Если непреодолимая сонливость возникает после каждого приёма пищи и сохраняется неделями, стоит обратиться к терапевту.

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