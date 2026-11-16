Если подросток отказывается от еды из страха поправиться, а после обеда или ужина надолго запирается в туалете, это могут быть признаки анорексии, предупредила психотерапевт Лариса Никитина. По её словам, такое поведение должно насторожить родителей, даже если внешне ребёнок пока мало изменился.

«А учитывая, что сейчас ещё и мода на оверсайз, то некоторые родители замечают, что ребёнок стал просто кожа да кости, только когда вдруг обнимают его», — рассказала врач в беседе с «Москвой 24».

Чаще всего с расстройством сталкиваются девочки-подростки. Среди факторов риска — насмешки по поводу веса и обидные сравнения с родственниками. Взрослый может давно забыть, как сказал дочери, что фигурой она пойдёт в бабушку. Девочка же может годами помнить эти слова и бояться набрать вес.

Поводом для беспокойства могут стать и перемены в настроении. Подросток замыкается в себе, а даже после заметного похудения по-прежнему считает себя полным. При сильном истощении могут пострадать сердце и почки, нарушиться обмен веществ и выработка гормонов, заключила эксперт.