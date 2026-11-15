При похудении необязательно переходить на обезжиренный творог и йогурт, заявил бариатрический хирург Александр Неймарк. По его словам, важнее учитывать состав продукта, размер порции и то, сколько калорий человек получает за день.

Собеседник «Газеты.ru» сослался на обзор исследований в журнале Nutrition Reviews. Авторы не обнаружили связи между употреблением молочных продуктов обычной жирности и повышенным риском ожирения в области живота. Молочный белок помогает дольше чувствовать сытость и сохранять мышцы при снижении веса.

При ожирении важно избегать жёстких ограничений, чтобы в рационе хватало белка и клетчатки. Если изменений в питании и образе жизни недостаточно, врач может назначить лекарства, а при тяжёлом ожирении — предложить операцию. После неё важно продолжать наблюдаться у специалистов.