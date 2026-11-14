Россиянки жалуются на резкий набор веса во время приёма антидепрессантов и просят врачей пересмотреть назначенное лечение. Как выяснил SHOT, одна из пациенток за год прибавила 10 килограммов и даже задумалась отказаться от таблеток.

С такой проблемой столкнулась 36-летняя жительница Москвы, страдающая тревожно-депрессивным расстройством и циклотимией. Психиатр подобрал ей индивидуальную дозировку препарата, в инструкции к которому среди возможных побочных эффектов значилось увеличение массы тела. Спустя 12 месяцев женщина заметила существенные изменения фигуры и решила проконсультироваться с другим специалистом. Однако тот рекомендовал сохранить прежнюю схему терапии.

Со временем лишние килограммы стали настолько сильно влиять на эмоциональное состояние москвички, что она захотела прекратить курс. При этом медики предупреждают об опасности самостоятельной отмены подобных лекарств. Незначительная прибавка в 2–3 килограмма сама по себе не всегда требует пересмотра назначений, однако при увеличении веса на 10 кг стоит обсудить возможные альтернативы с лечащим врачом.

Психиатр и психотерапевт Елизавета Жесткова объяснила, что реакция организма на антидепрессанты индивидуальна. По её словам, одно и то же средство способно вызывать совершенно разные изменения у пациентов. Так, один человек во время лечения может поправиться, тогда как другой, напротив, начнёт худеть.