В чёрном кофе без добавок калорий почти нет, зато сладкий кофе с молоком по калорийности бывает сопоставим с целым завтраком, хотя по составу полноценную еду не заменяет, предупредила эндокринолог Виктория Садовская. По её словам, большой латте или капучино с сиропом, сахаром или сливками может содержать 200–400 килокалорий.

«Когда любители такого напитка пытаются снизить вес, они нередко не учитывают напиток в калорийности рациона, хотя он тоже даёт организму энергию», — пояснила врач в беседе с RT.

У людей, чувствительных к кофеину, после чашки порой учащается сердцебиение или появляется тревожность. Переносимость кофе натощак — отдельный вопрос. У здорового человека утренняя чашка сама по себе не вызывает гастрит или язву, но если изжога уже беспокоит, кофе может её усилить.

Сама по себе замена завтрака на кофе не замедляет обмен веществ. Убедительных данных о том, что без утренней еды сложнее поддерживать вес, тоже нет. Если после пробуждения есть не хочется, важнее посмотреть, хватает ли в обед и ужин белка, клетчатки и других питательных веществ, заключила эксперт.