Не одна, а сразу четыре чашки: Доктор Мясников объяснил, кому нужно пить много кофе

Людям с жировым гепатозом стоит ежедневно выпивать по три-четыре чашки кофе. Такую рекомендацию дал врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1». По его словам, напиток может снизить риск развития цирроза печени.

Доктор объяснил, что кофе способен благоприятно влиять на состояние печени при жировом гепатозе. Именно поэтому людям с таким диагнозом он посоветовал не отказываться от напитка, а регулярно включать его в рацион.

При этом подобный совет не означает, что кофе гарантированно защищает от цирроза. Согласно рекомендациям Американской ассоциации по изучению заболеваний печени (AASLD), употребление не менее трёх чашек в день связано с меньшей выраженностью заболеваний печени. Однако речь идёт преимущественно о результатах наблюдательных исследований, а возможные противопоказания необходимо учитывать отдельно.

Мясников также напомнил, что уже около 15 лет развенчивает распространённые заблуждения о вреде кофе. По словам телеведущего, многочисленные научные исследования указывают на связь употребления напитка со снижением риска некоторых онкологических заболеваний.

Ранее врач предупредила, что кофе натощак может спровоцировать у человека изжогу. По словам медика, на пустой желудок напиток стимулирует выделение соляной кислоты, а высокая температура дополнительно раздражает слизистую.