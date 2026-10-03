Кофе с подвохом: Какие привычные сочетания могут обернуться изжогой

Крепкий кофе натощак, особенно слишком горячий, способен усилить дискомфорт в желудке и спровоцировать изжогу у чувствительных людей. Усилить неприятные ощущения могут алкоголь, энергетики и некоторые продукты. Об этом интернет-изданию Regions.ru рассказала гастроэнтеролог Елена Пехотина.

«Самое агрессивное для желудка — кофе натощак и «на бегу», — предупредила врач.

По её словам, на пустой желудок напиток стимулирует выделение соляной кислоты, а высокая температура дополнительно раздражает слизистую.

Неудачным сочетанием специалист назвала и кофе с алкоголем. Энергетики и газировка также могут усиливать раздражающую нагрузку, а избыток сливок и сахара — вызывать тяжесть и замедлять опорожнение желудка.

У людей с рефлюксом неприятные симптомы способны становиться заметнее после кофе вместе с жирной или жареной пищей, шоколадом, цитрусовыми и мятой. При гастрите напиток натощак также может сопровождаться болью в верхней части живота.

Пехотина советует сначала поесть, а затем выбирать не слишком крепкий и не обжигающий напиток.

«Мягче для желудка будет кофе после еды, некрепкий, с молоком, и не более 1–2 чашек в день», — отметила она.

Если изжога, отрыжка или боль возникают регулярно, врач рекомендует обратиться к гастроэнтерологу, поскольку причиной могут быть заболевания ЖКТ.

Ранее Life.ru рассказывал, чем может обернуться привычка заменять полноценный завтрак чашкой кофе. Специалист предупреждала, что у людей с заболеваниями ЖКТ такая привычка может сопровождаться изжогой, тяжестью и болями в животе.