Пончики и картофель фри могут оказаться особенно нежелательными продуктами для здоровья сосудов из-за сочетания легкоусвояемых углеводов и жиров, подвергнутых сильному нагреванию. Об этом RT рассказал врач Андрей Мартюшев-Поклад, эксперт Национальной технологической инициативы «Хелснет» и союза «Здоровье здоровых».

Наибольшие риски связаны с блюдами, в которых сахар или крахмал сочетаются с рафинированными растительными маслами. Такая комбинация часто встречается в фастфуде и продуктах, приготовленных во фритюре.

«Каждый из этих продуктов (а особенно все вместе) наносит по эндотелию сосудов сильный удар, вызывая избыточную выработку инсулина», — пояснил Мартюшев-Поклад.

Врач объяснил, что избыток легкоусвояемых углеводов способствует образованию конечных продуктов гликации и усилению окислительного стресса. Отдельно он обратил внимание на линолевую кислоту, которая при нагревании может участвовать в образовании продуктов окисления жиров, включая 4-гидроксиноненаль.

Вместо фастфуда Мартюшев-Поклад рекомендует выбирать продукты с высокой питательной ценностью. В качестве примера он привёл сочетание яиц, рыбы, мяса, птицы или молочных продуктов с овощными гарнирами. По мнению эксперта, такой рацион помогает снизить риск ожирения, метаболического синдрома и сахарного диабета. Однако профилактика этих заболеваний зависит от питания в целом, а не от одного сочетания продуктов.