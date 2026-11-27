В России вдовам ветеранов боевых действий намерены предоставить возможность бесплатно воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями после гибели супругов. Соответствующее положение включено в проект программы государственных гарантий оказания медицинской помощи на 2027 год, сообщил на пленарном заседании Совета Федерации председатель ФОМС Илья Баланин.

Обязательным условием станет наличие нотариально заверенного согласия мужа, оформленного при его жизни. Согласно принятым ранее поправкам в закон «О ветеранах», воспользоваться таким правом женщина сможет в течение пяти лет после смерти супруга, если не вступит в новый брак. Суррогатное материнство в программу не входит.

Кроме того, проект предусматривает дополнительные меры поддержки родственников ветеранов боевых действий. Возможность вне очереди получать медицинскую помощь и консультации психологов планируется распространить не только на супругов, но и на других членов семьи.

Накануне в Амурской области вдова участника СВО через суд добилась права на повторное ЭКО с использованием биоматериала погибшего мужа. Медицинская организация отказалась проводить процедуру без отдельного согласия военнослужащего на посмертное использование его биоматериала. Решающим аргументом в суде стала оформленная бойцом при жизни доверенность, позволявшая супруге самостоятельно распоряжаться биоматериалом.