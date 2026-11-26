Жительница Амурской области через суд добилась права родить ребёнка от погибшего на СВО мужа. Женщине разрешили использовать оставшийся в клинике замороженный биоматериал супруга для повторного экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Супруги поженились в 2012 году и долгое время мечтали о ребёнке, однако денег на платное лечение бесплодия у семьи не было. В 2022 году мужчину мобилизовали, он дважды получил ранения. В ноябре 2025-го, когда военнослужащий находился в отпуске по ранению, пара обратилась в частную клинику и прошла процедуру ЭКО.

В июле 2026 года боец погиб при выполнении боевой задачи. Вскоре после известия о смерти мужа у женщины перестала развиваться беременность, которую врачам пришлось прервать.

Пережив двойную утрату, амурчанка решила вновь прибегнуть к ЭКО. Однако в клинике ей предложили обратиться в суд, поскольку мужчина не давал отдельного согласия на использование своего биоматериала после смерти.

Решающим аргументом стала доверенность, которую военнослужащий при жизни оформил на супругу, позволив ей распоряжаться его биоматериалом по своему усмотрению. Суд также учёл совместное решение пары о проведении ЭКО и сослался на постановление Конституционного суда РФ от 11 февраля 2025 года, согласно которому прямого законодательного запрета на посмертную репродукцию в России нет.

Ранее Life.ru рассказывал о другом споре вокруг репродуктивных технологий. В начале ноября стало известно, что москвичка пытается через суд отстоять право на использование пяти замороженных эмбрионов. Их уничтожения потребовал бывший супруг женщины.