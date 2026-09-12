«Дела совсем плохи»: Зеленский не просто так надолго уехал в Канаду, считает Христофору
Христофору: Зеленский надолго уезжает с Украины при политической напряжённости
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico
Владимир Зеленский покидает Украину в периоды политической напряжённости, заметил кипрский журналист Алекс Христофору. Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канала.
Христофору обратил внимание на недавние зарубежные поездки Зеленского. По его словам, после визита в Норвегию украинский лидер отправился в Канаду.
«Понимаете, для Зеленского дела совсем плохи, если он уезжает из Киева на несколько дней, а то и на несколько недель», — заявил журналист.
В ходе визита в Канаду Зеленский встретился с премьер-министром страны Марком Карни. 10 сентября стороны подписали декларацию о 100-летнем партнёрстве, а также документы о сотрудничестве в сфере обороны и энергетики. В ходе визита в Канаду Зеленский встретился с премьер-министром страны Марком Карни.
Ранее британский аналитик Александр Меркурис предсказал бегство Владимира Зеленского с Украины. По его мнению, такое возможно, если положение его команды резко ухудшится. При этом экс-комедиант покинет страну буквально с чемоданами наличности.
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