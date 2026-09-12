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Опубликовано 12 сентября, 16:57

«Дела совсем плохи»: Зеленский не просто так надолго уехал в Канаду, считает Христофору

Христофору: Зеленский надолго уезжает с Украины при политической напряжённости

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Владимир Зеленский покидает Украину в периоды политической напряжённости, заметил кипрский журналист Алекс Христофору. Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канала.

Христофору обратил внимание на недавние зарубежные поездки Зеленского. По его словам, после визита в Норвегию украинский лидер отправился в Канаду.

«Понимаете, для Зеленского дела совсем плохи, если он уезжает из Киева на несколько дней, а то и на несколько недель», — заявил журналист.

В ходе визита в Канаду Зеленский встретился с премьер-министром страны Марком Карни. 10 сентября стороны подписали декларацию о 100-летнем партнёрстве, а также документы о сотрудничестве в сфере обороны и энергетики. В ходе визита в Канаду Зеленский встретился с премьер-министром страны Марком Карни.

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Матвей Константинов
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