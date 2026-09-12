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Опубликовано 12 сентября, 15:30

Соскин заявил о беспомощности Украины перед ударами ВС России

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала заявил о беспомощности Украины перед ударами российских войск.

«Удары я даже не хочу анализировать. Это просто натуральная трагедия для Украины. Они всё время возрастают по Киеву. Это, конечно, просто полная беспомощность украинской власти. Ну, Зеленский же в Канаде, так что у него вообще всё хорошо», — сказал он.

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Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что освобождение Зоревки в Запорожской области ставит под сомнение заявления украинской стороны о стратегической инициативе ВСУ на этом участке, поскольку украинская пропаганда активно развивала месседжи о своих успехах и даже заявляла об освобождении Терноватого. Он также сообщил, что в районе Зоревки продолжаются активные боестолкновения: российские военные сдерживают контратаки противника и продолжают продвижение.

Главные события вокруг украинского конфликта и решения зарубежных властей — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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