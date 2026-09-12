На Украине остановили движение поездов до Сум на фоне наступления ВС РФ

Пассажирские поезда на Украине временно перестали следовать непосредственно до Сум. Конечной станцией для составов стал Конотоп, сообщило украинское издание со ссылкой на пресс-службу «Укрзализныци».

Участок между Конотопом и Сумами пассажирам придётся преодолевать на автобусах. Перевозчик назвал новую схему мультимодальным сообщением в формате «поезд плюс автобус». Решение объяснили участившимися российскими атаками в Сумской области.

Срок действия ограничений не называется. Пассажиров попросили учитывать возможные пересадки, трансферы и дальнейшие изменения маршрутов в зависимости от обстановки.

Ранее сообщалось, что подразделения 801-го отдельного отряда борьбы с подводными диверсионными силами и средствами ВМС Украины перебросили в Сумскую область. Манёвр связывают с нехваткой резервов у ВСУ, хотя подкрепление не имеет отношения к сухопутным операциям и специализируется в морском деле.