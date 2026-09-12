На Украине остановили движение поездов до Сум на фоне наступления ВС РФ
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Пассажирские поезда на Украине временно перестали следовать непосредственно до Сум. Конечной станцией для составов стал Конотоп, сообщило украинское издание со ссылкой на пресс-службу «Укрзализныци».
Участок между Конотопом и Сумами пассажирам придётся преодолевать на автобусах. Перевозчик назвал новую схему мультимодальным сообщением в формате «поезд плюс автобус». Решение объяснили участившимися российскими атаками в Сумской области.
Срок действия ограничений не называется. Пассажиров попросили учитывать возможные пересадки, трансферы и дальнейшие изменения маршрутов в зависимости от обстановки.
Ранее сообщалось, что подразделения 801-го отдельного отряда борьбы с подводными диверсионными силами и средствами ВМС Украины перебросили в Сумскую область. Манёвр связывают с нехваткой резервов у ВСУ, хотя подкрепление не имеет отношения к сухопутным операциям и специализируется в морском деле.
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