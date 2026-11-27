Делай добро и беги: «Русский Робинзон» попался тайской полиции, угостив туриста кокосом
Россиянина, 19 лет скрывавшегося в Таиланде, сдал властям турист из ЮАР
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Россиянина, почти 19 лет прожившего в джунглях Таиланда, предположительно обнаружил турист из ЮАР и сообщил о нём местным властям. Мужчина угостил незнакомцев кокосами и пригласил к себе в хижину, однако вскоре после встречи его задержали.
Южноафриканец Ди Джей Бордман случайно заметил на Google Maps уединённый пляж, отрезанный от остального побережья скалами. Заинтересовавшись необычным местом, путешественник отправился туда вместе с друзьями.
Добравшись до пляжа, компания обнаружила ветхую хижину, а затем заметила человека, сидевшего на пальме. Отшельник спустился к гостям и встретил их вполне дружелюбно. Он предложил туристам свежие кокосы и показал своё скромное жилище.
Как утверждает Baza, после этой встречи Бордман сообщил о необычном обитателе пляжа местным властям. Вскоре полицейские задержали россиянина, который, по имеющимся сведениям, почти два десятилетия находился в Таиланде без необходимых документов.
История вызвала возмущение в соцсетях. Пользователи раскритиковали путешественника за предполагаемый донос на человека, который жил вдали от цивилизации и никому не мешал. Некоторые обвинили Бордмана в том, что он разрушил жизнь гостеприимного отшельника.
Теперь задержанному грозят судебное разбирательство, возможное тюремное заключение и депортация на родину. Окончательное решение о его дальнейшей судьбе тайские власти пока не объявляли.
Ранее Life.ru сообщал о задержании россиянина на острове Панган. По информации местной полиции, мужчина попал в Таиланд ещё в 2007 году, минуя официальные пограничные пункты, и с тех пор не оформлял разрешение на пребывание. При осмотре его жилища правоохранители обнаружили мопед, а проверка миграционных баз не выявила сведений о законном въезде в страну.