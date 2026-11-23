Верните в 2007: Русский эмо без документов 19 лет прятался в тайских джунглях
В Таиланде задержали россиянина, который 19 лет скрывался в джунглях
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
На тайском острове Панган задержали россиянина, который, предположительно, почти 19 лет нелегально проживал в стране. Мужчина скрывался в джунглях и обосновался в старой хижине, сообщает местная полиция.
В Таиланде задержали россиянина, который 19 лет скрывался в джунглях. Видео © Туристическая полиция Таиланда (Tourist Police Koh Phangan)
Россиянин проник на территорию королевства ещё в 2007 году, минуя официальные пункты пропуска. С тех пор он не оформлял документы, разрешающие законное пребывание в стране. В миграционных базах отсутствовали даже сведения о пересечении им границы.
Почти два десятилетия мужчина оставался вне поля зрения властей. Однако местным правоохранителям удалось установить его местонахождение. Россиянина обнаружили в обветшалом жилище посреди джунглей.
Рядом с хижиной полицейские заметили мопед, а вокруг самого строения царил беспорядок. Мужчину задержали на месте и доставили в полицейский участок острова Панган для дальнейшего разбирательства.
Россиянину вменяют незаконное пересечение границы. Теперь ему могут грозить тюремное заключение и депортация из Таиланда.
Ранее Life.ru сообщал, что на Пхукете задержали россиянку, которая более шести лет проживала в стране с просроченным разрешением на пребывание. Женщину обнаружили в кондоминиуме в курортном районе Патонг после сообщения информатора. Выяснилось, что срок её последнего разрешения истёк ещё в октябре 2020 года. Нарушительницу передали полиции для дальнейшего разбирательства.