На тайском острове Панган задержали россиянина, который, предположительно, почти 19 лет нелегально проживал в стране. Мужчина скрывался в джунглях и обосновался в старой хижине, сообщает местная полиция.

В Таиланде задержали россиянина, который 19 лет скрывался в джунглях. Видео © Туристическая полиция Таиланда (Tourist Police Koh Phangan)

Россиянин проник на территорию королевства ещё в 2007 году, минуя официальные пункты пропуска. С тех пор он не оформлял документы, разрешающие законное пребывание в стране. В миграционных базах отсутствовали даже сведения о пересечении им границы.

Почти два десятилетия мужчина оставался вне поля зрения властей. Однако местным правоохранителям удалось установить его местонахождение. Россиянина обнаружили в обветшалом жилище посреди джунглей.

Рядом с хижиной полицейские заметили мопед, а вокруг самого строения царил беспорядок. Мужчину задержали на месте и доставили в полицейский участок острова Панган для дальнейшего разбирательства.

Россиянину вменяют незаконное пересечение границы. Теперь ему могут грозить тюремное заключение и депортация из Таиланда.