Шесть лет вне закона: На Пхукете нашли россиянку с космической просрочкой визы
На Пхукете задержали россиянку, более шести лет жившую без визы
Задержанная на Пхукете гражданка РФ. Обложка © Иммиграционная полиция Пхукета
На тайском острове Пхукет задержали россиянку, которая более шести лет проживала в стране с просроченным разрешением на пребывание. Как сообщает тайское издание MGR Online со ссылкой на иммиграционную полицию, женщина скрывалась в кондоминиуме в курортном районе Патонг.
На след россиянки правоохранители вышли благодаря информатору. Он рассказал, что иностранка с давно истёкшим разрешением на пребывание живёт в жилом комплексе на улице Сирирадж. Полицейские проверили адрес и установили личность нарушительницы.
Выяснилось, что последнее разрешение женщины на нахождение в Таиланде действовало до 12 октября 2020 года. В полицейском сообщении указана просрочка в 2379 дней, хотя с указанной даты прошло 2220 дней
Россиянку доставили в иммиграционное управление Пхукета, а затем передали следователям полиции Патонга. Ей предъявили обвинение в незаконном пребывании на территории королевства после истечения разрешённого срока. Других обвинений в сообщении ведомства не приводится.
По тайскому законодательству за подобное нарушение предусмотрен штраф до 20 тысяч бат, лишение свободы на срок до двух лет либо оба наказания. Кроме того, иностранцам, задержанным за просрочку разрешённого пребывания более чем на год, грозит депортация с запретом на возвращение в страну на десять лет.
Ранее Life.ru сообщал, что сын бывшего продюсера группы «Сплин» Сергея Наветного попал в миграционную тюрьму Таиланда после почти двух лет проживания с просроченной визой. По данным Mash, 31-летнего Павла задержали на Пхукете после конфликта с хозяйкой съёмного жилья, которой он задолжал около 150 тысяч рублей. Отец попытался помочь сыну оплатить штраф, однако посредник, через которого он передавал деньги, исчез вместе с ними. В результате россиянин остался в миграционном изоляторе.