На тайском острове Пхукет задержали россиянку, которая более шести лет проживала в стране с просроченным разрешением на пребывание. Как сообщает тайское издание MGR Online со ссылкой на иммиграционную полицию, женщина скрывалась в кондоминиуме в курортном районе Патонг.

На след россиянки правоохранители вышли благодаря информатору. Он рассказал, что иностранка с давно истёкшим разрешением на пребывание живёт в жилом комплексе на улице Сирирадж. Полицейские проверили адрес и установили личность нарушительницы.

Выяснилось, что последнее разрешение женщины на нахождение в Таиланде действовало до 12 октября 2020 года. В полицейском сообщении указана просрочка в 2379 дней, хотя с указанной даты прошло 2220 дней

Россиянку доставили в иммиграционное управление Пхукета, а затем передали следователям полиции Патонга. Ей предъявили обвинение в незаконном пребывании на территории королевства после истечения разрешённого срока. Других обвинений в сообщении ведомства не приводится.

По тайскому законодательству за подобное нарушение предусмотрен штраф до 20 тысяч бат, лишение свободы на срок до двух лет либо оба наказания. Кроме того, иностранцам, задержанным за просрочку разрешённого пребывания более чем на год, грозит депортация с запретом на возвращение в страну на десять лет.