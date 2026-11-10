Массажист Сергей Ничинский, загадочно пропавший во время отдыха в таиландской Паттайе, рассказал, что после отключки пришёл в себя в полицейском изоляторе и обнаружил на теле многочисленные травмы. Мужчина не помнит обстоятельств произошедшего, а его супруга утверждает, что для освобождения мужа ей пришлось заплатить штраф и компенсацию за повреждённый мотоцикл.

По словам россиянина, 1 ноября он вместе с женой Оксаной отправился на прогулку по знаменитой улице Walking Street. Перед этим супруги посетили остров Ко Лан, купили экипировку для дочери и поужинали в ресторане. После ужина они заказали по коктейлю, а затем продолжили прогулку.

В какой-то момент память мужчины оборвалась. Последнее, что он помнит, — как неизвестные местные жители оттесняли от него супругу. Дальнейшие события Сергей восстановить не смог. Позднее выяснилось, что он успел позвонить дочери и сообщить, что находится возле какого-то отеля.

Оксана отправилась искать мужа на территории гостиницы Pattaya Park, однако обнаружить его не удалось. На следующее утро женщина обратилась в полицию и начала проверять больницы. Вскоре ей сообщили, что Сергей находится в полицейском участке.

Мужчина утверждает, что пришёл в сознание на бетонном полу камеры, будучи прикованным наручником к решётке. У него были кровоподтёки под глазами, ссадины и шишки на голове, синяки на руках и ноге. По собственной оценке Сергея, имеющего медицинское образование, его били ногами по голове и телу. Также он сообщил о травме левой почки и лёгком сотрясении мозга.

По словам супругов, сотрудники полиции объяснили задержание тем, что Сергей якобы повредил чужой мотоцикл, а затем напал на прибывших правоохранителей. Сам мужчина не помнит подобного конфликта и сомневается в этой версии. Он обратил внимание на отсутствие повреждений на костяшках пальцев, которые, по его мнению, могли бы остаться после драки.

Оксана была вынуждена заплатить штраф и компенсацию владельцам мотоцикла, после чего супругов отпустили. При этом ни сам транспорт, ни фотографии предполагаемых повреждений семье не показали.