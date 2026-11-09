Российские туристки в Таиланде рассказали о местном мужчине, после свиданий с которым им становилось плохо. Девушки подозревают, что новый знакомый мог подмешивать запрещённые вещества в их напитки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Неизвестный мужчина из Таиланда. Фото © Telegram / Baza

Неизвестный мужчина из Таиланда. Фото © Telegram / Baza

Татуированный мужчина знакомился с россиянками через социальные сети, активно оказывал знаки внимания, осыпал комплиментами и предлагал совместные поездки на автомобиле. Одна из туристок согласилась встретиться с ухажёром. Во время свидания мужчина предложил ей безалкогольное пиво. Однако после нескольких глотков напитка девушка почувствовала резкое ухудшение самочувствия. У неё участилось сердцебиение, начали неметь конечности и расширились зрачки. После того как россиянка пришла в себя, выяснилось, что мужчина удалил всю переписку с ней.

Впоследствии другие российские туристки сообщили о похожем опыте знакомства с мужчиной, подходящим под то же описание. Они также рассказали о подозрительных обстоятельствах встреч. При этом пока неизвестно, проводились ли медицинские исследования напитка и подтверждено ли наличие в нём каких-либо запрещённых веществ.