Делегации России, США и Китая начали разъезжаться после трёхстороннего саммита
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Делегации России, США и Китая начали разъезжаться после завершения трёхстороннего саммита в Шэньчжэне. Переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина подошли к концу.
Встреча руководителей трёх государств состоялась 19 ноября в Китае на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. После окончания переговоров представители делегаций приступили к отъезду с площадки мероприятия.
В ходе встречи лидеры обсудили международные вопросы, представляющие взаимный интерес. В частности, Владимир Путин ранее заявил о совпадении позиций России, США и Китая по ряду направлений урегулирования региональных конфликтов, включая украинский.
Дональд Трамп, в свою очередь, назвал трёхсторонние переговоры историческим событием. Американский президент подчеркнул, что участникам есть что обсудить, и отметил значение состоявшегося диалога.
Председатель КНР Си Цзиньпин также обратил внимание на необходимость взаимодействия крупнейших держав. По его словам, в условиях нестабильности современного мира такое сотрудничество перестало быть вопросом выбора.
Ранее Life.ru опубликовал полное видео открытой части исторического саммита. На записи запечатлены первые выступления руководителей трёх государств перед началом закрытых переговоров.