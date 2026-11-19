Делегации России, США и Китая начали разъезжаться после завершения трёхстороннего саммита в Шэньчжэне. Переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина подошли к концу.

Встреча руководителей трёх государств состоялась 19 ноября в Китае на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. После окончания переговоров представители делегаций приступили к отъезду с площадки мероприятия.

В ходе встречи лидеры обсудили международные вопросы, представляющие взаимный интерес. В частности, Владимир Путин ранее заявил о совпадении позиций России, США и Китая по ряду направлений урегулирования региональных конфликтов, включая украинский.

Дональд Трамп, в свою очередь, назвал трёхсторонние переговоры историческим событием. Американский президент подчеркнул, что участникам есть что обсудить, и отметил значение состоявшегося диалога.

Председатель КНР Си Цзиньпин также обратил внимание на необходимость взаимодействия крупнейших держав. По его словам, в условиях нестабильности современного мира такое сотрудничество перестало быть вопросом выбора.