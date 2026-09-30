Делегация РФ в Вене заявила о подготовке Европы к конфликту с Россией

Европейские государства готовятся к вооружённому конфликту высокой интенсивности с Россией. Такую оценку высказала глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, обратив внимание на расширение программ подготовки европейских военнослужащих.

Выступая на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, дипломат привела в пример планы Бельгии построить новый тренировочный центр сухопутных войск в Леопольдсбурге. На создание объекта предполагается выделить около семи миллионов евро.

По словам Ждановой, комплекс предназначен для отработки боевых действий в условиях плотной городской застройки. В дальнейшем аналогичные площадки планируется организовать и в других частях страны.

Особое внимание представитель российской делегации обратила на намерение европейских военных использовать при подготовке опыт боевых действий на Украине. Она считает, что подобные инициативы свидетельствуют о готовности государств Европы к масштабному вооружённому противостоянию.

«Намерение властей поголовно обучать военнослужащих тактике городского боя — еще и на основе «живых» примеров с Украины — свидетельствует о подготовке к конфликту высокой интенсивности», — заявила Жданова.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Европа уже ведёт войну против России, указав на поставки Киеву европейских ракет и дронов, которые применяются против РФ. Он подчеркнул: «Если вы признаёте, что вашим оружием бьют по нам, а мы это оружие сбиваем, — называйте это как угодно. Но то, что это война, которую Европа ведёт против нас, — у меня сомнений не вызывает».