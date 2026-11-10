Российская делегация не проводила переговоров с представителями европейских стран в первый день трёхсторонней встречи в Абу-Даби. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в переговорной группе, уточнив, что 10 ноября контактов с европейскими чиновниками не было.

«Не было», — ответил собеседник агентства на вопрос о возможных встречах с представителями Европы.

Напомним, трёхсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби завершились после четырёх с половиной часов обсуждений и продолжатся 11 ноября. Встреча проходила с перерывом примерно на 40 минут. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую — Рустем Умеров, а американскую сторону представляют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.