Российская делегация планирует выступить перед журналистами днём 11 ноября по итогам трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Об этом сообщил источник ТАСС.

Точное время заявления собеседник агентства не назвал. На момент публикации второй день переговоров ещё не начался.

После гарантий безопасности — вопрос территорий: О чём пойдёт речь на второй день переговоров в Абу-Даби

После гарантий безопасности — вопрос территорий: О чём пойдёт речь на второй день переговоров в Абу-Даби

Первый день встречи прошёл 10 ноября. По данным Politico, стороны обсуждали гарантии безопасности и возможный обмен пленными, а на второй день планировали перейти к территориальному вопросу. Подробнее об участниках и повестке — в материале Life.ru о переговорах в Абу-Даби.