Россия стремится не закрывать путь к будущим мирным договорённостям по Украине и поэтому проявляет осторожность при ведении боевых действий. Этим Владимир Путин объяснил сдержанность Москвы, отвечая на вопросы журналистов в китайском Шэньчжэне.

Путин объяснил осторожность России на Украине стремлением сохранить шанс на мир. Видео © Life.ru

«Дело не в благородстве, хотя это хорошее качество, что здесь плохого. Но здесь, пожалуй, прежде всего вопросы прагматического характера. Здесь прежде всего вопросы, связанные с тем, что мы хотим сохранить хоть какие-то возможности для достижения мирных соглашений. Прежде всего вопрос в этом», — сказал президент.

При этом Путин подчеркнул, что Россия не оставит без ответа действия украинской стороны, несмотря на стремление сохранить возможности для мирного урегулирования.

Заявление прозвучало 19 ноября после переговоров российского лидера с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином на саммите АТЭС.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин и Си Цзиньпин обсудили результаты переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Консультации проходили 10–11 ноября и затрагивали вопросы безопасности, территориальные разногласия и возможный обмен военнопленными. Участникам удалось сблизить позиции по отдельным направлениям, но окончательного соглашения достигнуто не было.