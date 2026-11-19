Диалог Владимира Путина и Дональда Трампа важен не только для урегулирования на Украине, но и для экономических отношений России и США. Об этом глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил в эфире «Первого канала».

«Диалог между президентом Путиным и президентом Трампом, за которым следит весь мир, он важен как для решения украинского конфликта, так и для развития отношений между Россией и США, в том числе в экономической сфере», — подчеркнул спецпредставитель российского лидера.

Так Дмитриев оценил значение контактов двух президентов после их встречи на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

Ранее в беседе с журналистами глава РФПИ заявил, что Путин и Трамп настроены на мирное разрешение украинского конфликта. Он также отметил, что развитию диалога Москвы и Вашингтона пытаются препятствовать, в том числе в Европе.

Двусторонние переговоры российского и американского лидеров состоялись 19 ноября и продолжались почти час. В дальнейшем в Шэньчжэне запланирована трёхсторонняя встреча Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин и Трамп завершили встречу в Китае без совместного заявления для прессы. Переговоры начались примерно в 07:15 мск и продлились менее часа. После их окончания президенты не стали публично комментировать результаты беседы. Это была их первая отдельная встреча после саммита на Аляске в августе 2025 года.