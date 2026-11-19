Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в китайском Шэньчжэне привлекла внимание ведущих мировых СМИ. Переговоры двух лидеров на полях саммита АТЭС стали одной из главных тем международной политической повестки.

О состоявшемся разговоре рассказали британские The Guardian и Financial Times, а также китайская South China Morning Post. Американские телеканалы CNN и NBC и агентство Bloomberg также уделили внимание контактам Москвы и Вашингтона.

The Guardian в своей онлайн-трансляции обратило внимание на слова Трампа о многолетних хороших отношениях с Путиным и его надежду на положительные результаты переговоров. Financial Times рассматривала встречу в контексте предстоящего трёхстороннего саммита с участием Си Цзиньпина, а South China Morning Post подробно описала дипломатические контакты лидеров в Шэньчжэне.

Двусторонние переговоры Путина и Трампа продолжались около 48 минут. Они стали первой отдельной встречей президентов после саммита на Аляске в августе 2025 года. Беседа прошла в преддверии переговоров России, США и Китая, на которых планируется обсудить международную безопасность и наиболее острые мировые конфликты.

Ранее Life.ru рассказывал, что 18 ноября Путин и Трамп встретились на торжественном приёме в честь участников АТЭС. В присутствии Си Цзиньпина лидеры обменялись рукопожатиями и несколькими словами. Подготовка к личному разговору президентов велась и по дипломатическим каналам. Так, 12 ноября Путин принял в Кремле американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Стороны обсуждали дальнейшие шаги по урегулированию украинского конфликта после консультаций в Абу-Даби. Затем представители США отправились в Дублин для продолжения контактов с украинской стороной.