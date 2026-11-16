Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выступил против исключения знаменитых строк Александра Пушкина о кружке из школьного учебника, усомнившись в пользе подобных ограничений. Свою позицию парламентарий изложил в Telegram-канале после сообщений о сокращении стихотворения «Зимний вечер» в пособии для третьеклассников.

Поводом стала публикация «Фонтанки» о том, что из произведения исчезло четверостишие, в котором поэт предлагает няне выпить с горя. В учебнике «Литературное чтение» текст приводится с пометкой о сокращении, однако причины удаления именно этих строк не объясняются.

Даванков не увидел связи между знакомством детей с классической литературой и возникновением алкогольной зависимости. Он напомнил, что после Пушкина выросло восемь поколений, и усомнился в том, что знаменитое стихотворение могло повлиять на их отношение к спиртному.

«Почему убрали эти строки — мне непонятно. После Пушкина выросло восемь поколений. Все они поголовно алкоголики? Думаю, нет. Значит, дело не в стихах и не в кружке», — написал политик.

По мнению вице-спикера, бороться с зависимостями необходимо, но вычёркивание отдельных слов из произведений не решает проблему. Вместо замалчивания темы он предложил честно рассказывать школьникам о причинах и последствиях употребления алкоголя.

Даванков также призвал уделять больше внимания своевременной помощи людям, столкнувшимся с зависимостью. В качестве примера он привёл деятельность фонда «Второй шанс» и выразил мнение, что государству следует использовать аналогичный подход.