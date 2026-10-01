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Регион
Опубликовано 1 октября, 21:36

«Дело не в куске территории, а в людях»: Путин объяснил, в чём заключается вопрос Донбасса

Путин: Вопрос Донбасса заключается не в территории, а в людях

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Вопрос Донбасса заключается не в территории, а в людях и создании условий для долгосрочного мира. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».

«Нам говорят: «Ну чего вам? Вы и так побеждаете, хватит». Дело не в вот этом куске территории. Дело в людях», — сказал Путин.

По словам президента, Москва считает недостаточным временное прекращение боевых действий и выступает за такие договорённости, которые могли бы обеспечить устойчивый мир на длительную перспективу.

«Нам нужно создать условия не для перемирия, а для длительного мира, на длительную историческую перспективу», — подчеркнул российский лидер.

Путин поручил кабмину подготовить план по транспорту в новых регионах
Путин поручил кабмину подготовить план по транспорту в новых регионах

Накануне Путин напомнил о референдумах 2022 года и выборе миллионов жителей новых регионов. По словам президента, Москва рассматривает вопрос Донбасса прежде всего через призму защиты проживающих там людей.

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Полина Никифорова
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