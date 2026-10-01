«Дело не в куске территории, а в людях»: Путин объяснил, в чём заключается вопрос Донбасса

Вопрос Донбасса заключается не в территории, а в людях и создании условий для долгосрочного мира. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».

«Нам говорят: «Ну чего вам? Вы и так побеждаете, хватит». Дело не в вот этом куске территории. Дело в людях», — сказал Путин.

По словам президента, Москва считает недостаточным временное прекращение боевых действий и выступает за такие договорённости, которые могли бы обеспечить устойчивый мир на длительную перспективу.

«Нам нужно создать условия не для перемирия, а для длительного мира, на длительную историческую перспективу», — подчеркнул российский лидер.

Накануне Путин напомнил о референдумах 2022 года и выборе миллионов жителей новых регионов. По словам президента, Москва рассматривает вопрос Донбасса прежде всего через призму защиты проживающих там людей.