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Регион
Опубликовано 30 сентября, 18:31

Путин напомнил о референдумах-2022 и выборе миллионов жителей новых регионов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в 2022 году сделали свой выбор на референдумах в соответствии с международным правом. Об этом глава государства сказал 30 сентября во время первого заседания Государственной думы IX созыва.

Путин подчеркнул, что голосование проходило в крайне сложной обстановке, однако в нём приняли участие миллионы человек.

«Несмотря на чрезвычайно сложные условия, миллионы людей приняли участие. Подчеркну, что они сделали свой выбор строго в соответствии с международным правом», — заявил президент.

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Референдумы проходили с 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей. 30 сентября того же года Владимир Путин и руководители четырёх регионов подписали договоры об их принятии в состав России.

Российская сторона с момента проведения голосований заявляет, что жители территорий реализовали право на самоопределение. В сентябре 2022 года МИД России также утверждал, что процедуры соответствовали международно-правовым нормам и принципам.

Заявление Путина прозвучало 30 сентября — в День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. В 2026 году жители этих регионов также впервые приняли участие в выборах депутатов Государственной думы. Ранее президент называл это важным этапом их включения в российскую политическую систему, а также отмечал мужество членов избирательных комиссий, работавших во время выборов в Донбассе и Новороссии.

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Марина Фещенко
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