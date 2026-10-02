Дело не в щётке: Стоматолог объяснил, почему кровоточат дёсны

Регулярная кровоточивость дёсен чаще связана не с жёсткостью зубной щётки, а с воспалением из-за скопившегося налёта. Об этом рассказал челюстно-лицевой хирург, имплантолог, кандидат медицинских наук Севак Барсегян, пишет Здоровье Mail.

Налёт ежедневно образуется возле края десны, а при недостаточной гигиене со временем может превращаться в зубной камень. Ткани начинают воспаляться, отекать и кровоточить при чистке или другом контакте. Такое состояние называется гингивитом.

На ранней стадии процесс обратим, объяснил стоматолог. Однако без лечения воспаление способно распространиться глубже и затронуть ткани, удерживающие зуб, а затем и костную ткань. В таком случае речь уже идёт о пародонтите.

Одним из поздних признаков проблемы может стать подвижность зубов. Также способны появляться оголение шеек и промежутки между ними. Поэтому постоянную кровь при чистке специалист советует не списывать только на щётку.

Простая замена её на более мягкую не устраняет причину воспаления, если на зубах остаются налёт и камень. При этом чистить зубы нужно аккуратно, без чрезмерного давления на дёсны.

Барсегян рекомендует уделять внимание полноценной домашней гигиене, очищать межзубные промежутки и регулярно проходить профессиональную чистку. При повторяющейся кровоточивости стоит обратиться к стоматологу и выяснить её причину.

Ранее Life.ru рассказывал, почему к кровоточивости дёсен нельзя относиться легкомысленно. Стоматолог-пародонтолог отмечала, что регулярное появление крови может быть признаком гингивита, а без лечения воспаление способно перейти на более глубокие ткани.