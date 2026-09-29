Пенсия не гарант: Кому в России положены бесплатные зубные протезы

Потеря зубов не считается обязательным следствием старения, однако хронические заболевания, сухость во рту и сложности с гигиеной требуют дополнительного внимания. О том, кому могут предоставить бесплатное протезирование и как сохранить здоровье зубов, рассказала Life.ru стоматолог-ортопед сети клиник «Команда Мечты» Наталья Ковшова.

Сам по себе выход на пенсию не гарантирует право на бесплатное протезирование. Условия получения такой помощи зависят от региона проживания и льготной категории, а в некоторых случаях — от дохода. Например, в Татарстане для ветеранов труда действует ограничение по доходу. При этом наличие полиса ОМС не означает, что государство оплатит любые зубные протезы.

Начать стоит с государственной стоматологической поликлиники или местной соцзащиты: уточнить право на льготу, необходимые документы, наличие очереди и перечень участвующих клиник. Важно заранее выяснить, какие работы и материалы предоставляются бесплатно. Наталья Ковшова Стоматолог-ортопед сети клиник «Команда Мечты»

Программа не обязательно покрывает выбранный пациентом вариант протеза. Услуги и материалы, которые не входят в установленный перечень, могут оказаться платными.

При планировании лечения важно учитывать не только состояние полости рта, но и общее здоровье человека, принимаемые лекарства и его способность самостоятельно ухаживать за зубами и протезами. Перед протезированием необходимы осмотр и подготовка полости рта. При наличии показаний сначала лечат кариес и воспалительные заболевания.

«Основа ухода — чистка дважды в день примерно по две минуты мягкой щёткой и пастой с фтором. Межзубные промежутки тоже нужно очищать, подходящие ёршики или нить поможет подобрать стоматолог», — отметила специалист.

При артрите или дрожании рук человеку может быть удобнее пользоваться электрической щёткой либо моделью с утолщённой ручкой.

Отдельное внимание стоит уделять сухости во рту. Её не следует списывать только на возраст: такое состояние может быть побочным эффектом лекарств и повышать риск кариеса. Обсудить проблему необходимо со стоматологом и лечащим врачом, но самостоятельно отменять назначенные препараты нельзя.

Сладкие леденцы для устранения сухости специалист считает неудачным решением. Вместо них можно пить больше чистой воды в течение дня, чтобы стимулировать слюноотделение. По рекомендации врача также допустимо использовать специальные увлажняющие ополаскиватели или спреи.

Здоровье зубов связано и с общим состоянием организма. Например, сахарный диабет и пародонтит имеют двустороннюю связь, поэтому обострение одного заболевания может ухудшать течение другого. Важно контролировать уровень сахара в крови и регулярно принимать назначенные препараты.

Стоматолога следует посещать не реже двух раз в год, даже если ничего не болит. Врач сможет вовремя обнаружить скрытый кариес корня, провести реминерализацию или скорректировать старые пломбы и коронки до того, как зуб придётся удалить.

Если человек пользуется частичным съёмным протезом, его также нужно показывать стоматологу не реже одного раза в год. Специалист проверит конструкцию и убедится, что она не травмирует оставшиеся опорные зубы.

Пожилым людям, которым требуется помощь близких, важно правильно ухаживать за съёмными протезами. Их необходимо ежедневно очищать отдельной щёткой и подходящим неабразивным средством, а после еды — ополаскивать. Обычная зубная паста может повредить поверхность конструкции. Обычно на ночь протез снимают, если стоматолог не назначил другой режим.

Оставшиеся зубы, язык и дёсны также требуют регулярного ухода. При нарушениях памяти человеку может быть недостаточно одного напоминания о чистке. В таком случае близкому может потребоваться помощь. Лучше придерживаться понятной последовательности действий, спокойно объяснять каждый этап и сохранять самостоятельность человека там, где он справляется сам.

Натирание, боль или ухудшение фиксации протеза — повод обратиться к стоматологу, а не терпеть постоянный дискомфорт. Даже при отсутствии собственных зубов регулярные осмотры необходимы для проверки слизистой и состояния конструкции.

Кстати, проблемы с зубами, отсутствие отдельных зубов или плохо зафиксированные протезы способны менять пищевые привычки. Из-за дискомфорта человек иногда отказывается от твёрдых продуктов и выбирает более мягкую пищу. Как состояние зубов связано с работой желудка и кишечника, читайте в материале Life.ru.