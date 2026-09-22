Дело о теракте завели после атаки ВСУ на машину скорой в Запорожской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на автомобиль скорой помощи в Запорожской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ)», — сказала Петренко.

Напомним, водитель автомобиля скорой помощи погиб, ещё три человека получили ранения в Запорожской области. Машину атаковали ВСУ. Трагедия произошла в районе села Малая Белозёрка Каменско-Днепровского муниципального округа.