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Опубликовано 22 сентября, 15:55

Дело о теракте завели после атаки ВСУ на машину скорой в Запорожской области

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на автомобиль скорой помощи в Запорожской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ)», — сказала Петренко.

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Напомним, водитель автомобиля скорой помощи погиб, ещё три человека получили ранения в Запорожской области. Машину атаковали ВСУ. Трагедия произошла в районе села Малая Белозёрка Каменско-Днепровского муниципального округа.

Больше новостей об обстрелах, последствиях атак и чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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