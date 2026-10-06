Дело против Лиды Мониавы прекратили из-за отсутствия состава преступления

Дело в отношении основательницы детского хосписа «Дом с маяком» Лиды Мониавы прекратили в связи с отсутствием состава преступления. Об этом журналистам заявил адвокат фигурантки Михаил Бирюков.

«Нам позвонил следователь, с его слов, основанием для прекращения дела является отсутствие состава преступления», — сказал собеседник ТАСС.

Напомним, уголовное дело в отношении Лиды Мониавы прекратили 6 октября. Соответствующее решение приняли в Следственном комитете.