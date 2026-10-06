Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 октября, 18:06

Дело против Лиды Мониавы прекратили из-за отсутствия состава преступления

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Дело в отношении основательницы детского хосписа «Дом с маяком» Лиды Мониавы прекратили в связи с отсутствием состава преступления. Об этом журналистам заявил адвокат фигурантки Михаил Бирюков.

«Нам позвонил следователь, с его слов, основанием для прекращения дела является отсутствие состава преступления», — сказал собеседник ТАСС.

Лида Мониава заявила об уходе с поста директора «Дома с маяком»
Лида Мониава заявила об уходе с поста директора «Дома с маяком»

Напомним, уголовное дело в отношении Лиды Мониавы прекратили 6 октября. Соответствующее решение приняли в Следственном комитете.

Важнейшие новости о повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar