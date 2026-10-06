СК прекратил дело основательницы хосписа «Дом с маяком» Мониавы

СК прекратил уголовное дело основательницы детского хосписа «Дом с маяком» о фейках о ВС РФ. Об этом со ссылкой на адвоката Михаила Бирюкова сообщается в сообществе группы поддержки Лиды Мониавы.

«Это какое-то чудесное чудо. Но случилось оно не само собой, а сделали его вы. Спасибо всем, кто приходил к суду», — говорится в заявении.

Напомним, 2 сентября основательницу детского хосписа «Дом с маяком» Лиду Мониаву задержали в Москве по подозрению в распространении заведомо ложной информации о российской армии по мотивам политической ненависти. Позже суд избрал ей запрет определённых действий и предъявил обвинения. Сама Мониава вину не признала. В 2026 году её также привлекали к административной ответственности по статье о дискредитации армии — тогда суд назначил ей штраф.

Лида Мониава является основательницей фонда «Дом с маяком», который занимается помощью детям и молодым взрослым с тяжёлыми заболеваниями — всего у фонда более тысячи пациентов, а в организации работают около 400 сотрудников.