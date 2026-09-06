Лида Мониава заявила об уходе с поста директора «Дома с маяком»
Лида Мониава. Обложка © Telegram / lida moniava
Лида Мониава заявила, что покинет должность директора фонда «Дом с маяком» и выйдет из его правления. Об этом она сообщила после заседания суда по своему уголовному делу.
По словам Мониавы, в ближайшие месяцы должно завершиться следствие, после чего состоится рассмотрение дела по существу. Она также заявила, что опасается возможного приговора и хочет использовать оставшееся время, чтобы подготовить хоспис к работе без её участия.
«Мне придётся перестать быть директором Дома с маяком и выйти из правления. Но я верю, что мои коллеги и без меня смогут поддерживать работу хосписа», — сказала Мониава.
Она поблагодарила людей, которые пришли поддержать её у суда, и призналась, что теперь особенно переживает за финансирование организации. По словам Мониавы, уголовное дело может негативно отразиться на пожертвованиях.
Мониава призвала не прекращать поддержку фонда. Она напомнила, что «Дом с маяком» помогает более чем тысяче пациентов, а в организации работают около 400 сотрудников.
«Хоспис это гораздо больше, чем одна я. Очень-очень важно, чтобы хоспис продолжал работать, он невероятно нужен семьям», — заявила она.
Мониава также попросила желающих помогать фонду финансово, становиться волонтёрами или приходить на работу.
Ранее Life.ru рассказывал о деле Лиды Мониавы после того, как Симоновский суд Москвы избрал ей меру пресечения в виде запрета определённых действий до 30 октября. Ей предъявили обвинение по статье о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ, а поводом для уголовного дела стал один из постов в соцсетях. В 2026 году Мониаву также привлекали к административной ответственности по статье о дискредитации армии — тогда суд назначил ей штраф.
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