Лида Мониава заявила об уходе с поста директора «Дома с маяком»

Лида Мониава заявила, что покинет должность директора фонда «Дом с маяком» и выйдет из его правления. Об этом она сообщила после заседания суда по своему уголовному делу.

По словам Мониавы, в ближайшие месяцы должно завершиться следствие, после чего состоится рассмотрение дела по существу. Она также заявила, что опасается возможного приговора и хочет использовать оставшееся время, чтобы подготовить хоспис к работе без её участия.

«Мне придётся перестать быть директором Дома с маяком и выйти из правления. Но я верю, что мои коллеги и без меня смогут поддерживать работу хосписа», — сказала Мониава.

Она поблагодарила людей, которые пришли поддержать её у суда, и призналась, что теперь особенно переживает за финансирование организации. По словам Мониавы, уголовное дело может негативно отразиться на пожертвованиях.

Мониава призвала не прекращать поддержку фонда. Она напомнила, что «Дом с маяком» помогает более чем тысяче пациентов, а в организации работают около 400 сотрудников.

«Хоспис это гораздо больше, чем одна я. Очень-очень важно, чтобы хоспис продолжал работать, он невероятно нужен семьям», — заявила она.

Мониава также попросила желающих помогать фонду финансово, становиться волонтёрами или приходить на работу.