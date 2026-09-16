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Опубликовано 16 сентября, 03:05

Дело российского айтишника Беленького* направили в военный суд

Обложка © Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Обложка © Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Уголовное дело бывшего IT-директора DiHouse Юрия Беленького*, обвиняемого в финансировании терроризма, передали во Второй Западный окружной военный суд. Об этом во время общения с ТАСС заявил участник процесса.

Беленькому* вменяют часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ. Ранее столичный СК сообщил о завершении расследования.

По версии следствия, с августа 2022 года по март 2024-го фигурант совершил 15 переводов в криптовалюте на общую сумму свыше 120 тыс. рублей. Деньги, как утверждает СК, предназначались для финансирования ВСУ и запрещённой в России террористической организации. Следствие считает, что средства переводились по реквизитам, указанным журналистом Аркадием Бабченко**.

Беленький* находится под стражей. Накануне Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ему срока ареста.

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Ранее Life.ru писал, что журналисту Игорю Бахареву, покинувшему Россию, может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы, если подтвердятся данные о передаче координат российских объектов украинской стороне. Как заявил адвокат Андрей Олифир, в публичном поле появились утверждения, что Бахарев одобрял удары по территории России и передавал сведения о расположении объектов.

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* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

** Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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Виталий Приходько
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