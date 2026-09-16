Дело российского айтишника Беленького* направили в военный суд

Уголовное дело бывшего IT-директора DiHouse Юрия Беленького*, обвиняемого в финансировании терроризма, передали во Второй Западный окружной военный суд. Об этом во время общения с ТАСС заявил участник процесса.

Беленькому* вменяют часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ. Ранее столичный СК сообщил о завершении расследования.

По версии следствия, с августа 2022 года по март 2024-го фигурант совершил 15 переводов в криптовалюте на общую сумму свыше 120 тыс. рублей. Деньги, как утверждает СК, предназначались для финансирования ВСУ и запрещённой в России террористической организации. Следствие считает, что средства переводились по реквизитам, указанным журналистом Аркадием Бабченко**.

Беленький* находится под стражей. Накануне Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ему срока ареста.

Ранее Life.ru писал, что журналисту Игорю Бахареву, покинувшему Россию, может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы, если подтвердятся данные о передаче координат российских объектов украинской стороне. Как заявил адвокат Андрей Олифир, в публичном поле появились утверждения, что Бахарев одобрял удары по территории России и передавал сведения о расположении объектов.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.