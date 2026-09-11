«Вплоть до пожизненного»: Что грозит Бахареву за передачу противнику данных о складах

Журналисту Игорю Бахареву, покинувшему Россию, может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы, если подтвердятся данные о передаче координат российских объектов украинской стороне. Об этом Life.ru рассказал адвокат Андрей Олифир.

По его словам, в публичном поле появились утверждения, что Бахарев одобрял удары по территории России и передавал сведения о расположении объектов. Формально статья 275 УК РФ о госизмене описывает несколько форм, и здесь есть тонкость: выдача сведений требует, чтобы они составляли гостайну и были доверены человеку по службе. Координаты складов, подстанций и аэродромов чаще всего этому не соответствуют.

Их передача квалифицируется через другую форму того же состава — оказание иной помощи иностранному государству в деятельности против безопасности России. Происхождение данных роли не играет: снят объект на телефон или взят из открытого доступа. Андрей Олифир Адвокат

Санкция по этой статье — от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тыс. рублей либо пожизненное лишение свободы. Субъектом может быть только гражданин России.

Публичные высказывания идут по другим нормам. Оправдание терроризма при распространении через интернет образует часть 2 статьи 205.2 УК РФ с лишением свободы от 5 до 7 лет. Призывы к деятельности против безопасности государства охватывает статья 280.4 УК РФ, введённая Федеральным законом от 14.07.2022 № 260-ФЗ, где квалифицирующий признак использования сетей даёт от 3 до 6 лет. Содержание высказывания устанавливает лингвистическая экспертиза. Андрей Олифир Адвокат

Отъезд из страны процесс не останавливает. УПК допускает заочное разбирательство по тяжким и особо тяжким делам, если человек находится за границей и уклоняется от явки. До приговора применяются заочный арест, розыск и арест имущества с последующей конфискацией.

Отдельно работает статья 24 Федерального закона от 28.04.2023 № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». Гражданство, полученное в результате приёма, прекращается при осуждении за составы из закреплённого перечня, куда входит статья 205.2 УК РФ. На гражданство по рождению правило не распространяется. Андрей Олифир Адвокат

Ранее Life.ru рассказывал, что Игорь Бахарев публикует в открытом доступе списки складов российских маркетплейсов с точными координатами, площадью и статусом объектов, а также делится подробностями налётов украинских дронов по этим адресам, что эксперты считают наводкой для ударов ВСУ. Его действия подпадают под статью о госизмене с максимальным наказанием вплоть до пожизненного. Бахарев уехал из России в 2022 году, предположительно находится в Болгарии, критикует СВО. При этом издание E-pepper продолжает работать в России и приносить доход, хотя посты с компрометирующей информацией удалены, а новости об атаках на склады постепенно исчезают с сайта.