История сестёр Хачатурян, восемь лет остающихся под уголовным преследованием после гибели отца, может получить важное продолжение уже в ближайшие недели. До конца 2026 года следствие должно определиться с дальнейшей судьбой дела: прекратить преследование девушек либо вновь попытаться направить материалы в прокуратуру с обвинительным заключением. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат младшей из сестёр Марии Хачатурян Ярослав Пакулин.

По словам защитника, расследование до сих пор не завершено, несмотря на то что дело находится в производстве уже много лет. Адвокаты рассчитывают на прекращение уголовного преследования по реабилитирующему основанию — в связи с признанием действий девушек необходимой обороной.

«Дело до сих пор находится на стадии следствия, до конца года должно быть принято решение либо о прекращении уголовного преследования девушек, либо об очередной попытке направить дело с обвинительным заключением в прокуратуру», — рассказал Пакулин.

Юрист считает, что у обвинения нет убедительных перспектив в суде. Защита настаивает, что сёстры действовали в условиях необходимой обороны, поэтому рассчитывает на прекращение дела именно по этому основанию.

«Мы надеемся на прекращение дела по реабилитирующему основанию — необходимая оборона. Судебной перспективы с точки зрения обвинения оно не имеет», — подчеркнул адвокат.

Напомним, Крестину, Ангелину и Марию Хачатурян обвиняли в убийстве отца Михаила Хачатуряна, совершённом в июле 2018 года. По версии следствия, девушки нанесли ему множественные ножевые ранения. При этом защита указывала на многолетнее насилие со стороны мужчины, которому, как утверждали сёстры, они подвергались.

Ранее Life.ru писал, что суд отказался смягчать ограничения, действующие в отношении сестёр Хачатурян. Крестине, Ангелине и Марии по-прежнему запрещено свободно общаться друг с другом, а также давать комментарии журналистам. Защита настаивала, что многолетние запреты нарушают права девушек и тяжело отражаются на их психологическом состоянии.