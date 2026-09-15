Суд не разрешил сёстрам Хачатурян общаться друг с другом и со СМИ

Суд в Москве отказался смягчать ограничения для Крестины, Ангелины и Марии Хачатурян, которым по-прежнему нельзя общаться друг с другом и выступать в СМИ. Об этом пишет «Коммерсант».

Защита добивалась пересмотра действующих запретов, указывая на их продолжительность. По оценке адвокатов, многолетняя разлука тяжело отражается на психологическом состоянии девушек и уже сопоставима с жестоким обращением. Суд эти доводы не поддержал.

Представитель младшей сестры Ярослав Пакулин также пожаловался на затянувшееся рассмотрение обращения. По его словам, жалобу изучили лишь спустя пять месяцев после подачи, а решение июльского заседания выдали на руки только сейчас. Юрист назвал происходящее чудовищной волокитой.

После выхода из СИЗО девушкам первоначально запретили пользоваться связью, контактировать между собой и с другими участниками дела, а также общаться с журналистами. Позднее большую часть ограничений следователь снял, благодаря чему они смогли, в частности, устроиться на работу. Однако встречаться друг с другом им всё ещё разрешено только в суде или во время следственных действий, которых, по словам адвоката, не было уже два года.

Отдельно сторона защиты оспаривала невозможность выступать в прессе. Сёстры считают такую меру ущемлением своих прав, поскольку история продолжает активно обсуждаться публично. При этом уголовное преследование девушек пока не прекращено.

Ранее сообщалось, что Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался пересматривать посмертный приговор Михаилу Хачатуряну. Решение оставлено без изменений. Защита добивалась полной отмены судебного акта и направления материалов на новое рассмотрение. Суд эти требования отклонил. В ходе разбирательства так и не были представлены неопровержимые доказательства причастности Хачатуряна к вменяемому преступлению.