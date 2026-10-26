Дело закрыли, но мать добилась нового расследования: СК проверит смерть младенца в Перми

История гибели четырёхмесячной девочки в пермской больнице вновь привлекла внимание Следственного комитета спустя год после трагедии. Ранее уголовное дело о смерти ребёнка прекратили, однако теперь её мать признана потерпевшей в другом расследовании, связанном с возможной халатностью медиков.

Девочка скончалась в краевой детской больнице в 2025 году. Её мать считает, что ребёнку не оказали необходимую медицинскую помощь, и добивается установления всех обстоятельств произошедшего. Недавно женщина вновь рассказала о своей истории в социальных сетях.

Первоначально следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Однако после расследования производство прекратили. Причины такого решения в опубликованном сообщении не уточняются.

Ситуация изменилась в октябре 2026 года, когда появилась информация о возможных нарушениях при лечении сразу нескольких пациентов той же больницы. По этим фактам следственные органы возбудили новое уголовное дело о халатности.

В рамках расследования мать погибшей девочки получила статус потерпевшей. При этом виновность сотрудников медучреждения пока не установлена, а обстоятельства оказания помощи ребёнку продолжают изучать.

Историей заинтересовался председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю регионального управления Денису Головкину представить доклад о причинах прекращения прежнего дела, доводах матери и ходе нового расследования.

Ранее другая жительница Перми обвинила врачей краевой детской больницы в неправильном лечении своего сына. Как сообщал Life.ru, мальчик родился с тяжёлой патологией почек и за первые полгода перенёс несколько операций и восемь госпитализаций. Позднее в московской клинике ему поставили другой диагноз. Мать считает, что ошибки пермских специалистов привели к инвалидности ребёнка, и добивается компенсации.