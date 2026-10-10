Мать ребёнка-инвалида, пережившего 8 госпитализаций, судится с врачами в Перми

Жительница Перми Юлия добивается компенсации от больницы, связывая инвалидность трёхлетнего сына с неправильным лечением. Суд первой инстанции отказал семье, родители подали апелляцию, пишет kp.ru.

По данным издания, Вова родился с тяжёлой патологией почек. Мать рассказала, что за первые полгода он перенёс несколько операций и восемь госпитализаций, но улучшения не наступало. Женщина самостоятельно нашла московскую клинику, где ребёнку поставили другой диагноз и провели вмешательство без разрезов.

После этого прекратились эпизоды высокой температуры и отпала необходимость в катетере, однако мальчику установили инвалидность. Мать ссылается на две экспертизы, которые, по её словам, подтверждают ошибки в лечении.

Главврач краевой детской больницы Дмитрий Антонов сообщил, что назначенная судом экспертиза из другого региона нарушений не выявила. Именно на её основании семье отказали в иске. Апелляцию ещё не рассмотрели, однако теперь этой историей заинтересовался Следственный комитет.

Ранее в Краснодаре с больницы взыскали 2 млн рублей в пользу пациентки, перенёсшей тяжёлые осложнения после операции. Экспертиза установила, что во время вмешательства ей повредили кишечник.