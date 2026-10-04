Медсестра семь лет прожила с забытой врачами хирургической иглой в животе

Американская медсестра Яна Петриганова ДеГрегорис подала в суд на больницу Mount Sinai и трёх врачей после того, как в её животе обнаружили хирургическую иглу длиной около 3,8 сантиметра. Женщина утверждает, что годами страдала от необъяснимых болей, сообщает New York Post.

Инородный предмет нашли 14 октября 2025 года во время компьютерной томографии. После этого ДеГрегорис потребовалась ещё одна операция, чтобы извлечь иглу.

При этом точно неизвестно, во время какого вмешательства предмет оказался внутри. Согласно иску, в июне 2018 года женщине сделали кесарево сечение с последующим закрытием раны пластическими хирургами, а в ноябре 2021-го — абдоминопластику и лапароскопическое устранение пупочной грыжи.

По данным издания, ДеГрегорис сама работает практикующей медсестрой в системе Mount Sinai. Вместе с мужем она подала иск 24 сентября 2026 года в Верховный суд штата Нью-Йорк на Манхэттене, обвинив больницу и врачей в халатности. Размер требуемой компенсации не раскрывается.

Ответчики публично произошедшее пока не комментировали. Адвокат семьи также отказался обсуждать детали разбирательства.

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